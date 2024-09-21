В воскресенье, 22 сентября, в АПЛ состоится центральный матч 5 тура сезона 2024-2025. На стадионе "Этихад" сыграют действующие чемпион и вице-чемпион страны – Манчестер Сити примет Арсенал, сообщает 24 Канал. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

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Претенденты на "золото"

Обе команды удачно начали эту кампанию. Манкунианцы вообще не потеряли ни одного балла в чемпионате, переиграв без особых проблем Челси, Ипсвич, Вест Хэм и Брентфорд.

Арсенал же допустил одну потерю очков, команда Артеты не смогла переиграть дома Брайтон (1:1). Зато среди жертв "канониров" были куда более мощные Астон Вилла и Тоттенхэм.

В Лиге чемпионов оба клуба не смогли стартовать с победы, расписав по 0:0 с итальянцами. МанСити не дожал Интер, а Арсенал вырвал балл у Аталанты.

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К отчетной встрече лондонцы подходят с несколькими серьезными потерями. Арсеналу не смогут помочь Эдегор, Мерино, Томиясу и Зинченко. У Сити же выбыли Аке и Бобб, что не должно стать проблемой для Гвардиолы.

В конце концов манкунианцы являются фаворитами отчетной встречи. На победу Манчестер Сити выставлен коэффициент 1,85, тогда как на Арсенал – 5,00. Ничью же оценивают в 3,80.

При этом эксперты не ожидают большого количества голов. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 2,10, тогда как на ТМ2,5 – 1,90. Наибольшими фаворитами на забитый гол являются следующие футболисты: