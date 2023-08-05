У неділю, 6 серпня, стартує новий сезон в Англії. Кампанію 2023-2024 відкриває матч за Суперкубок Англії, в якому Манчестер Сіті протистоятиме Арсеналу, пише 24 канал.

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Зазвичай трофей Community Shield розігрують чемпіон та володар Кубка минулого сезону. Втім у турнірах 2022-2023 переможцем обох змагань став Манчестер Сіті.

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Тому путівка у матч за Суперкубка дісталась Арсеналу, котрий посів друге місце в АПЛ. "Каноніри" солідно посилились цього літа, придбавши Юр'єна Тімбера у захист, Деклана Райса у півзахист та Кая Хаверца в напад.

На трьох новачків лондонці витратили аж 231 мільйон євро. Натомість Манчестер Сіті втратив Ріяда Мареза та Ілкая Гюндогана. Останнього має замінити Маттео Ковачіч, який перебрався у Челсі.

А ось замість посилення атаки манкуніанці придбали за 90 мільйонів центрбека Гвардіола. Правда, у матчі за Суперкубок хорват не зіграє, адже доєднався до МанСіті за день до гри.

У звітній грі не зможуть зіграти двоє ексгравців Манчестер Сіті Олександр Зінченко та Габріель Жезус, які нині виступають за Арсенал. А ось Гвардіола відчутних кадрових проблем не має, всі його гравці обойми доступні.

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Букмекери впевнені у перемозі Манчестер Сіті. Коефіцієнт на те, що манкуніанці здобудуть Суперкубок, становить 1,43, тоді як на Арсенал – 2,99.

Що стосується основного часу, то перемога команди Гвардіоли оцінюється в 1,82, нічия – у 4,15, а звитяга Арсенала – у 4,70. При цьому експерти не мають сумнівів у тому, що матч вийде результативним.

На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,69, тоді як на ТМ – за 2,23. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,68. Головними кандидатами на гол є наступні футболісти:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 1,60

Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) – 2,60

Фоларін Балогун (Арсенал) – 3,40

Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 3,50

Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 3,80

Едвард Нкетіа (Арсенал) – 3,90

Ніколя Пепе (Арсенал) – 4,20

Кай Хаверц (Арсенал) – 4,50

Букайо Сака (Арсенал) – 4,60

Кол Палмер (Манчестер Сіті) – 4,90

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Історія зустрічей

Арсенал є однією з найтитулованіших команд Суперкубка Англії. "Каноніри" на пару з Ліверпулем мають по 16 трофеїв, поступаючись лише Манчестер Юнайтед (21).

Натомість у Манчестер Сіті лише шість титулів. Перемога у звітному матчі дозволить манкуніанцям наздогнати Тоттенхем. МанСіті та Арсенал за свою історію зіграли аж 211 очних матчів.

Перевага на боці лондонців – 100 перемог проти 66-ти у Сіті при 45 нічиїх. В рамках Суперкубка клуби грали один з одним двічі і обидві зустрічі завершились розгромними перемогами Арсенала – 4:0 у 1934-му та 3:0 у 2014-му.