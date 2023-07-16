Вже за тиждень перший український клуб стартує у Лізі чеміпіонів 2023-2024. Дніпро-1 вперше зіграє у цьому турнірі і стартуватиме з гри 2 кваліфікаційного раунду проти Панатінаїкоса, пише 24 канал.

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Тим не менш, українські команди далеко не фаворити турніру. Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Манчестер Сіті, який у фіналі мінімально здолав Інтер.

Це був перший тріумф манкуніанців у головному турнірі Європи. Натомість у новому сезоні Пеп Гвардіола має намір захистити трофей та розвинути успіх.

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Букмекери у це вірять. Саме Манчестер Сіті є головним фаворитом Ліги чемпіонів у сезоні 2023-2024. Коефіцієнт на успіх англійського чемпіона становить 3,00. Головним конкурентом Сіті є Баварія, на чемпіонство якої можна поставити за 8,00.

А ось перемогу фіналіста останньої ЛЧ Інтера не дуже очікують, клуб не входить у топ-10 навіть. Що стосується представників України, то на Шахтар виставлений коефіцієнт 151,00. А шанси Дніпра-1 оцінюють як мінімальні – аж 500,00.

Головні фаворити Ліги чемпіонів 2023-2024:

Манчестер Сіті – 3,00

Баварія – 8,00

ПСЖ – 10,00

Реал – 11,00

Барселона – 13,00

Арсенал – 15,00

Наполі – 17,00

Манчестер Юнайтед – 17,00

Ньюкасл – 21,00

Боруссія Дортмунд – 26,00

Атлетіко – 34,00

Інтер – 34,00

Бенфіка – 41,00

Мілан – 41,00

Лейпциг – 41,00

Лаціо – 51,00

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На Лігу чемпіонів очікують зміни

Нагадаємо, що рекордсменом за перемогами в Лізі чемпіонів є мадридський Реал. Іспанці брали "вухатого" аж 14 разів, вдвічі більше за найближчого переслідувача Мілан (7). А ось третій у рейтингу Ліверпуль (6) цього сезону в ЛЧ не зіграє.

До слова, сезон 2023-2024 буде останнім в Лізі чемпіонів з групами. З 2024 року основна стадія ЛЧ буде проходити за швейцарською схемою, коли 36 команд гратимуть лише проти 8-10 клубів зі свого списку і формуватимуть спільну турнірну таблицю.