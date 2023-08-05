Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання 21-річного захисника Лейпцига Йошко Гвардіола. Хорват став другим новачком "городян" напередодні сезону 2023/24.

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Топ-підсилення команди Гвардіоли

Один з найкращих гравців ЧС-2022 в Катарі підписав з Манчестер Сіті контракт на 5 років. За трансфер хорвата власники "городян" заплатили Лейпцигу 90 мільйонів євро. Таким чином, Йошко Гвардіол став найдорожчим захисником в історії.

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Попередній рекорд належав англійцю Гаррі Магуайру, за перехід якого Манчестер Юнайтед заплатив Лестеру 87 мільйонів євро.

Зазначимо, що першим літнім новачком Манчестер Сіті став співвітчизник ексзахисника Лейпцига Матео Ковачич. Хавбек збірної Хорватії обійшовся "городянам" у 29,1 мільйона євро.

Що відомо про хорватського захисника