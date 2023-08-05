Сайт 24 Каналу вестиме онлайн найцікавіших подій, які будуть до, під час та після благодійного матчу на підтримку України у Лондоні, який зібрав понад 40 світових зірок футболу. Окрім цього, організатори підготували потужну розважальну програму, де іноземні зірки шоубізу об'єднаються з українськими виконавцями (Святослав Вакарчук, Джамала та гурт Бумбокс), аби створити незабутню атмосферу свята.

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Усі шляхи ведуть на Game4Ukraine: онлайн подій

Усі запрошені гості 5 серпня будуть об'єднані однією метою – зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Цей навчальний заклад окупанти зруйнували у березні 2022 року.



Українські зірки шоубізу на Game4Ukraine / Фото UNITED24

Очолюватимуть футбольний десант зірки збірної України Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Обидва будуть у ролі капітанів команд. Шева очолюватиме "синіх", а Зінченко – "жовтих".

Футбольний благодійний матч відбуватиметься під патронатом платформи UNITED24, амбасадорами якої є Шевченко з Зінченком.

Напередодні поєдинку до Лондона почали прилітати усі запрошені гості. Світові зірки футболу провели тренування, аби не лише підготуватись до майбутнього поєдинку, а й перекинутись одне з одними декількома словами.

Тренування команд перед матчем: дивіться відео

Залишились лічені години, аби ми знову побачили Шеву на футбольному полі, а не в технічній зоні для тренерів. Шевченко знову вийде на домашню арену лондонського Челсі.



Андрій Шевченко на тренуванні у Лондоні / Фото UNITED24

Коментатори матчу вже прибули у Лондон та готуються відпрацювати на благодійному поєдинку. Українські футбольні уболівальники зможуть знову насолодитись коментуванням Віктора Вацка. Легендарний коментатор працюватиме у парі з не менш талановитим Романом Бебехом.



Коментатори матчу – Бебех та Вацко / Фото UNITED24

Зверніть увагу! Матч Game4Ukraine буде показаний на 25-ти різних каналах у 200 країнах світу. В Україні благодійний матч можна буде переглянути безкоштовно на телеканалах Спорт 1 та Спорт 2, а також у єдиному марафоні та онлайн-платформі MEGOGO.