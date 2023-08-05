Сайт 24 Каналу вестиме онлайн найцікавіших подій, які будуть до, під час та після благодійного матчу на підтримку України у Лондоні, який зібрав понад 40 світових зірок футболу. Окрім цього, організатори підготували потужну розважальну програму, де іноземні зірки шоубізу об'єднаються з українськими виконавцями (Святослав Вакарчук, Джамала та гурт Бумбокс), аби створити незабутню атмосферу свята.
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Усі запрошені гості 5 серпня будуть об'єднані однією метою – зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Цей навчальний заклад окупанти зруйнували у березні 2022 року.
Українські зірки шоубізу на Game4Ukraine / Фото UNITED24
Очолюватимуть футбольний десант зірки збірної України Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Обидва будуть у ролі капітанів команд. Шева очолюватиме "синіх", а Зінченко – "жовтих".
Футбольний благодійний матч відбуватиметься під патронатом платформи UNITED24, амбасадорами якої є Шевченко з Зінченком.
Напередодні поєдинку до Лондона почали прилітати усі запрошені гості. Світові зірки футболу провели тренування, аби не лише підготуватись до майбутнього поєдинку, а й перекинутись одне з одними декількома словами.
Тренування команд перед матчем: дивіться відео
Залишились лічені години, аби ми знову побачили Шеву на футбольному полі, а не в технічній зоні для тренерів. Шевченко знову вийде на домашню арену лондонського Челсі.
Андрій Шевченко на тренуванні у Лондоні / Фото UNITED24
Коментатори матчу вже прибули у Лондон та готуються відпрацювати на благодійному поєдинку. Українські футбольні уболівальники зможуть знову насолодитись коментуванням Віктора Вацка. Легендарний коментатор працюватиме у парі з не менш талановитим Романом Бебехом.
Коментатори матчу – Бебех та Вацко / Фото UNITED24