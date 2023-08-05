В воскресенье, 6 августа, стартует новый сезон в Англии. Кампанию 2023-2024 открывает матч за Суперкубок Англии, в котором Манчестер Сити будет противостоять Арсеналу, пишет 24 канал.

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Обычно трофей Community Shield разыгрывают чемпион и обладатель Кубка в прошлом сезоне. Впрочем, в турнирах 2022-2023 победителем обоих соревнований стал Манчестер Сити.

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Поэтому путевка в матч за Суперкубка досталась Арсеналу, занявшему второе место в АПЛ. "Канониры" солидно усилились этим летом, приобретя Юрьена Тимбера в защиту, Деклана Райса в полузащиту и Кая Хаверца в нападение.

На троих новичков лондонцы потратили 231 миллион евро. Манчестер Сити потерял Рияда Мареза и Илкая Гюндогана. Последнего должен заменить перебравшийся в Челси Маттео Ковачич.

А вот вместо усиления атаки манкунианцы приобрели за 90 миллионов центрбека Гвардиола. Правда, в матче за Суперкубок хорват не сыграет, ведь присоединился в МанСити за день до игры.

В отчетной игре не смогут сыграть двое эксигровцев Манчестер Сити Александр Зинченко и ныне выступающие за Арсенал Габриэль Жезус. А вот у Гвардиолы ощутимых кадровых проблем нет, все его игроки обоймы доступны.

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Букмекеры уверены в победе Манчестера Сити. Коэффициент на то, что манкунианцы получат Суперкубок составляет 1,43, тогда как на Арсенал – 2,99.

Что касается основного времени, то победа команды Гвардиолы оценивается в 1,82, ничья – в 4,15, а победа Арсенала – в 4,70. При этом эксперты не сомневаются в том, что матч получится результативным.

На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,69, тогда как на ТМ - за 2,23. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,68. Главными кандидатами на гол являются следующие футболисты:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) 1,60

Хулиан Альварес (Манчестер Сити) 2,60

Фоларин Балогун (Арсенал) – 3,40

Фил Фоден (Манчестер Сити) – 3,50

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 3,80

Эдвард Нкетиа (Арсенал) – 3,90

Николя Пепе (Арсенал) – 4,20

Кай Хаверц (Арсенал) – 4,50

Букайо Сака (Арсенал) – 4,60

Кол Палмер (Манчестер Сити) – 4,90

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История встреч

Арсенал является одной из самых титулованных команд Суперкубка Англии. "Канониры" на пару с Ливерпулем имеют по 16 трофеев, уступая лишь Манчестеру Юнайтед (21).

Зато в Манчестер Сити всего шесть титулов. Победа в отчетном матче позволит манкунианцам догнать Тоттенхэма. МанСити и Арсенал за свою историю сыграли 211 очных матчей.

Преимущество на стороне лондонцев – 100 побед против 66 в Сити при 45 ничьих. В рамках Суперкубка клубы играли друг с другом дважды и обе встречи завершились разгромными победами Арсенала – 4:0 в 1934-м и 3:0 в 2014-м.