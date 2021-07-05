Маліновський пропустить місяць

Як повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo, Маліновський може найближчим часом прийняти рішення про операцію.

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Повідомляється, що рішення про хірургічне втручання на грижі живота буде прийматися найближчими днями.

Відновлення після операції займе близько 40 днів. Він може повернутися у середині серпня і пропустити старт нового сезону Серії А.

Чемпіонат Італії сезону-2021/2022 розпочнеться 22 серпня.

Що відомо про грижу Маліновського