Маліновський пропустить місяць

Як повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo, Маліновський може найближчим часом прийняти рішення про операцію.

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Повідомляється, що рішення про хірургічне втручання на грижі живота буде прийматися найближчими днями.

Відновлення після операції займе близько 40 днів. Він може повернутися у середині серпня і пропустити старт нового сезону Серії А.

Чемпіонат Італії сезону-2021/2022 розпочнеться 22 серпня.

Що відомо про грижу Маліновського

Ще в лютому 2021 року стало відомо, що в Маліновського грижа в області живота. Футболіст відмовився від хірургічного втручання під час сезону.

Перед Євро-2020 Маліновський зізнався, що йому потрібна операція. Гравець сказав, що займеться проблемою після чемпіонату Європи.

На Євро-2020 Маліновський виходив у всіх матчах збірної України, окрім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі.

У сезоні-2020/2021 Маліновський відіграв 43 матчі за Аталанту, в яких забив 10 голів та віддав 12 асистів. За збірну України в минулому сезоні Руслан відіграв 14 матчів. На рахунку Маліновського один гол та результативний пас.