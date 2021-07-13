Маліновський виписаний з лікарні після операції: стан футболіста

13 липня 2021 , 10:00
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Джерело:

24 канал

Гравець збірної України і Аталанти Руслан Маліновський виписаний з лікарні в Мілані. 6 липня футболіст успішно переніс операцію на животі. У 28-річного футболіста була грижа.

Руслан вже проводить час з сім'єю. Відео Маліновського, який гуляє в парку з донькою, виклала його дружина – Роксана.

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Очікується, що відновлення Малиновського триватиме близько 45 днів.


Руслан Маліновський гуляє з донькою / Фото: інстаграм Роксани Маліновської

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Автор: Юрій Семенюк