Маліновський виписаний з лікарні після операції: стан футболіста
13 липня 2021 , 10:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Гравець збірної України і Аталанти Руслан Маліновський виписаний з лікарні в Мілані. 6 липня футболіст успішно переніс операцію на животі. У 28-річного футболіста була грижа.
Руслан вже проводить час з сім'єю. Відео Маліновського, який гуляє в парку з донькою, виклала його дружина – Роксана.
До слова Маліновський переніс операцію: коли повернеться лідер збірної України
Очікується, що відновлення Малиновського триватиме близько 45 днів.
Руслан Маліновський гуляє з донькою / Фото: інстаграм Роксани Маліновської
Чому Маліновський зробив операцію: головне
- На початку 2021 року стало відомо, що у Маліновського грижа в області живота. Футболісту потрібна операція.
- Однак Руслан вирішив не поспішати лягати на операційний стіл. Гравець вирішив зайнятись здоров'ям після чемпіонату Європи-2020, щоб допомогти Україні на турнірі.
- На чемпіонаті Європи півзахисник зіграв за "синьо-жовтих" чотири матчі, у яких не запам'ятався забитими голами.
- Руслан неочікувано не потрапив у заявку на чвертьфінал з Англією. Перед зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі. Повідомлялося, що це пошкодження пов'язане з грижею.