Маліновський відпочиває після операції на пляжі в компанії гравця Реала: фото

16 липня 2021 , 19:43
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інстаграм Роксани Маліновської

Український футболіст Руслан Маліновський після Євро-2020 переніс операцію і нарешті вибрався у відпустку з сім'єю на Сардинію.

Маліновський проводить відпочинок після сезону разом зі своєю дружиною. Їм вдалося зустріти зірку мадридського Реала і збірної Франції Рафаеля Варана і зробити спільне фото.

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"Готуємось до майбутньої гри", – підписала світлину Роксана, натякаючи на майбутній поєдинок між Україною та Францією у рамках відбору до ЧС-2022.

Чому Маліновський зробив операцію: головне

Автор: Юрій Семенюк