Аталанта – Баєр 3:2

Голи: Маліновський, 23, Муріель, 25, 49 – Арангіс, 11, Діабі, 63

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти. Перша справжня загроза була у виконанні гостей. Баєр заробив право на штрафний із перспективної позиції. Арангіс класно перекинув стінку, яка була вибудувана з гравців Аталанти, але поцілив у стійку, повідомляє 24 канал.

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Через дві хвилини німці таки забили. Вірц під пресингом зумів віддати передачу на Арангіса, який ударом в один дотик пробив прямо біля стійки – 0:1.

Відео голу Баєра

Аталанта збільшувала тиск на ворота суперника, що привело до гола. Маліновський обігрався з Муріелем та пробив повз голкіпера Баєра – 1:1.

Як забивав Маліновський: дивіться відео

Вже через дві хвилини знову Руслан був у центрі уваги. Цього разу українець дограв епізод до кінця, віддав на хід Муріелю, який ударом в один дотик прошив сітку воріт німецького клубу – 2:1. Маліновський віддячив тією ж монетою Муріелю за пас.

Відео другого голу Аталанти

Після цього ще два класні моменти змарнував Компайнерс.

На відпочинок команди пішли за переваги у грі та рахунку Аталанти – 2:1.

Неймовірний Маліновський

По перерві Аталанта забила втретє. І знову Маліновський відзначився асистом на Муріеля, який оформив дубль – 3:1.

Відео другого голу Муріеля

Муріель мав шанс забити свій третій гол, але голкіпер Баєра продемонстрував дива реакції, відбивши удар впритул.

Гатебур розстрілював ворота Градецкі, але знову голкіпер Баєра був на місці. Якби не він, то німецький клуб б вже пропустив десяток м'ячів у матчі.

Захист Аталанти зіграв невпевнено, Діабі підхопив м'яч та ударом у дальній кут відквитав один м'яч – 3:2.

Другий гол Баєра: дивіться відео

Маліновський видав класний поєдинок та покинув поле на 69-й хвилині.

Як не старались гості зрівняти рахунок у виїзному матчі у Бергамо, але захист Аталанти не дозволив засмутити свого голкіпера. Останній момент у матчі мав Паулінью, але він не зміг забити третій гол Баєра у поєдинку.

Аталанта у напруженому матчі здобула домашню перемогу над Баєром з рахунком 3:2.

Зверніть увагу! Матч-відповідь у Берліні відбудеться 17 березня.