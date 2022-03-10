Феєрія Маліновського

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти та вже у перші 25 хвилин віддячив тренеру за довіру. Бергамівський клуб першим пропустив, але через 12 хвилин відігрався та навіть вийшов уперед в рахунку, повідомляє 24 канал.

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Українець безпосередньо взяв участь у двох голам господарів. Спершу Маліновський обігрався з Муріелем та зрівняв рахунок у матчі.

А вже через дві хвилини Руслан до кінця поборовся за м'яч, віддав на хід Муріелю, який відразу спрямував м'яч повз голкіпера Баєра – 2:1.

Аталанта за дві хвилини переламала хід поєдинку.

Відео голу Маліновського

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