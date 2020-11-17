Дмитра Різника, захисника Едуарда Соболя та півзахисника Євгена Макаренка. У вівторок, 17 листопада, позитивні тести здали захисник Сергій Кривцов, півзахисник Руслан Маліновський та нападник Жуніор Мораес. Ще один позитивний тест – у

тренера з фізпідготовки Івана Баштового. При цьому що Кривцов та Мораес свого часу вже перехворіли на коронавірус, а в їх організмі були антитіла.