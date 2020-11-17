Україна подасть протест, якщо збірній зарахують технічну поразку в матчі зі Швейцарією
Керівництво Української асоціації футболу подасть протест, якщо матч між збірними Швейцарії та України не відбудеться, а нашій команді зарахують технічну поразку.
Технічна поразка збірній України є одним із варіантів, який може прийняти УЄФА. Про готовність подати протест повідомляє Sport Arena.
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При цьому шляхи вирішення ситуації є й інші – матч можуть перенести в інше місто (гра мала відбутися в Люцерні). Або ж за збірну України зіграють футболісти, яких не відправили на карантин (фактично нова команда).
- Нагадаємо, що у збірній України перед матчем зі Швейцарією, який мав відбутися 17 листопада, виявили декілька випадків зараження коронавірусом. 16 листопада позитивні ПЛР-тести виявилися у воротаря Дмитра Різника, захисника Едуарда Соболя та півзахисника Євгена Макаренка. У вівторок, 17 листопада, позитивні тести здали захисник Сергій Кривцов, півзахисник Руслан Маліновський та нападник Жуніор Мораес. Ще один позитивний тест – у тренера з фізпідготовки Івана Баштового. При цьому що Кривцов та Мораес свого часу вже перехворіли на коронавірус, а в їх організмі були антитіла.
- Попри це, збірна України була готова провести матч. Адже команда мала 13 гравців, які необхідно мати в заявці на гру.
- Проведення гри підтримували і в УЄФА. Однак заборонила проведення матчу влада Люцерну.
- Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА.
- Варто додати, що спалах коронавірусу виник не лише у збірній України. Двоє гравців збірної Швейцарії теж здали позитивний тест на коронавірус.
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