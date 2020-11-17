Футболіст збірної України Маліновський здав позитивний тест на COVID-19
Збірна України з футболу вранці 17 листопада отримали результати повторного ПЛР-тестування. Результати трьох футболістів "синьо-жовтих" виявилися позитивними.
Як інформує сайт УАФ, позитивними виявилися чотири тести – гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.
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Україна хоче заявити Кривцова і Мораеса
Повідомляється, що збірна України уточнює інформацію щодо трьох представників "Шахтаря" – Кривцова, Мораеса та Баштового.
Зокрема, усі троє зовсім недавно перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання на цей момент.
УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.
Збірна України виїхала на ранкове тренування без Кривцова, Мораеса та Маліновського. Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.
Чи відбудеться матч
16-го листопада у збірній України позитивні тести на коронавірус здали троє футболістів: Євген Макаренко, Едуард Соболь та Дмитро Різник.
Через це поєдинок Швейцарія – Україна опинився під загрозою зриву.
УАФ інформує, що триває передматчева нарада й УЄФА сподівається що матч відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади.
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