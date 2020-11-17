Збірна України з футболу вранці 17 листопада отримали результати повторного ПЛР-тестування. Результати трьох футболістів "синьо-жовтих" виявилися позитивними.

Як інформує сайт УАФ, позитивними виявилися чотири тести – гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

До теми Хто залишиться в елітному дивізіоні Ліги націй: анонс на матч Швейцарія – Україна

Україна хоче заявити Кривцова і Мораеса

Повідомляється, що збірна України уточнює інформацію щодо трьох представників "Шахтаря" – Кривцова, Мораеса та Баштового.

Зокрема, усі троє зовсім недавно перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання на цей момент.

УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.

Збірна України виїхала на ранкове тренування без Кривцова, Мораеса та Маліновського. Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.

Чи відбудеться матч

16-го листопада у збірній України позитивні тести на коронавірус здали троє футболістів: Євген Макаренко, Едуард Соболь та Дмитро Різник.

Через це поєдинок Швейцарія – Україна опинився під загрозою зриву.

УАФ інформує, що триває передматчева нарада й УЄФА сподівається що матч відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади.

До уваги. Матч Швейцарія – Україна має розпочатися о 21:45. Збірні визначать, хто залишиться у найсильнішому дивізіоні Ліги націй.