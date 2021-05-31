Маліновський не продається, – президент Аталанти

Українець Руслан Маліновський провів відмінний сезон за італійську Аталанту. Гравця збірної України пов'язують з іншими клубами, проте Аталанта не хоче продавати Маліновського.

Маліновський не підлягає продажу

Президент Аталанти Антоніо Перкассі поділився думкою про атаку команди. Він заявив, що хоче посилити захист. Напад Аталанти, на його думку, і так сильний.

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"Я б посилив оборону команди. Три роки поспіль ми були найкращою атакувальною командою Серії А, тому не бачу, що можна поліпшити попереду. Хочу знати про майбутнє Олексія Міранчука", – сказав президент Аталанти.

Антоніо Перкассі запевнив, що Маліновський та ще два гравці не покинуть команду.

Мюріель, Сапата та Маліновський не підлягають продажу,

– заявив Перкассі.