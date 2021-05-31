Малиновский не подлежит продаже
Президент Аталанты Антонио Перкасси поделился мнением об атаке команды. Он заявил, что хочет усилить защиту. Нападение Аталанты, по его мнению, и так сильное.
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"Я бы усилил оборону команды. Три года подряд мы были лучшей атакующей командой Серии А, поэтому не вижу, что можно улучшить впереди. Хочу знать о будущем Алексея Миранчука", – сказал президент Аталанты.
Антонио Перкасси заверил, что Малиновский и еще два игрока не покинут команду.
Мюриэль, Сапата и Малиновский не подлежат продаже,
– заявил Перкасси.
- В сезоне-2020/2021 Малиновский провел за Аталанту 43 матча. В его активе 10 голов и 12 ассистов. Украинец стал лучшим ассистентом итальянского чемпионата.
- Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta. Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport внесло Руслана в топ-20 лучших игроков сезона Серии А.
- Портал Transfermarkt оценил 28-летнего украинца в 30 миллионов евро. Контракт Руслана с Аталантой действует до лета 2023 года.
- Интерес к Руслану приписывали лондонскому Челси.