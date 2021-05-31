Малиновский не подлежит продаже

Президент Аталанты Антонио Перкасси поделился мнением об атаке команды. Он заявил, что хочет усилить защиту. Нападение Аталанты, по его мнению, и так сильное.

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"Я бы усилил оборону команды. Три года подряд мы были лучшей атакующей командой Серии А, поэтому не вижу, что можно улучшить впереди. Хочу знать о будущем Алексея Миранчука", – сказал президент Аталанты.

Антонио Перкасси заверил, что Малиновский и еще два игрока не покинут команду.

Мюриэль, Сапата и Малиновский не подлежат продаже,

– заявил Перкасси.