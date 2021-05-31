Маліновський не підлягає продажу
Президент Аталанти Антоніо Перкассі поділився думкою про атаку команди. Він заявив, що хоче посилити захист. Напад Аталанти, на його думку, і так сильний.
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"Я б посилив оборону команди. Три роки поспіль ми були найкращою атакувальною командою Серії А, тому не бачу, що можна поліпшити попереду. Хочу знати про майбутнє Олексія Міранчука", – сказав президент Аталанти.
Антоніо Перкассі запевнив, що Маліновський та ще два гравці не покинуть команду.
Мюріель, Сапата та Маліновський не підлягають продажу,
– заявив Перкассі.
- У сезоні-2020/2021 Маліновський провів за Аталанту 43 матчі. У його активі 10 голів та 12 асистів. Українець став найкращим асистентом італійського чемпіонату.
- Маліновський потрапив до символічної збірної сезону Серії А за версією Opta. Авторитетне видання La Gazzetta dello Sport внесло Руслана до топ-20 найкращих гравців сезону Серії А.
- Портал Transfermarkt оцінив 28-річного українця у 30 мільйонів євро. Контракт Руслана з Аталантою чинний до літа 2023 року.
- Інтерес до Руслана приписували лондонському Челсі.