Маліновський не підлягає продажу

Президент Аталанти Антоніо Перкассі поділився думкою про атаку команди. Він заявив, що хоче посилити захист. Напад Аталанти, на його думку, і так сильний.

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"Я б посилив оборону команди. Три роки поспіль ми були найкращою атакувальною командою Серії А, тому не бачу, що можна поліпшити попереду. Хочу знати про майбутнє Олексія Міранчука", – сказав президент Аталанти.

Антоніо Перкассі запевнив, що Маліновський та ще два гравці не покинуть команду.

Мюріель, Сапата та Маліновський не підлягають продажу,

– заявив Перкассі.