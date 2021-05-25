Серед всіх футболістів "бергамаско" гравець збірної України став 4-м після Луїса Мюріеля, Ремо Фройлера і Робіна Гозенса.
До теми Opta: Маліновський потрапив до символічної збірної сезону Серії А
У минулому сезоні Маліновський був на 38-му рядку в аналогічному рейтингу. У поточному розіграші Серії А 28-річний гравець забив 8 голів і зробив 12 результативних передач в 36 матчах.
Топ-10 гравців сезону Серії А за версією La Gazzetta dello Sport:
1. Ромелу Лукаку (Інтер)
2. Франк Кессіє (Мілан)
3. Кріштіану Роналду (Ювентус)
4. Луїс Мюріель (Аталанта)
5. Нікола Барелла (Інтер)
6. Родріго де Пауль (Удінезе)
7. Златан Ібрагімович (Мілан)
8. Лоренцо Інсіньє (Наполі)
9. Ашраф Хакимі (Інтер)
10. Ремо Фройлер (Аталанта)
…
17. Руслан Маліновський (Аталанта)
Результативність Маліновського
- У сезоні-2020/2021 Руслан став справжнім лідером команди, особливо це було видно у другій частині чемпіонату. За Аталанту Маліновський зіграв 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 11 асистів. Футболіст збірної України став найкращим асистентом Серії А.
- Контракт півзахисника з клубом з Бергамо розрахований до кінця червня 2023 року. Однак грою українця зацікавились Челсі та Інтер. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінюють вартість гравця у 21 мільйон євро.