Українського півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського включили до головної рушійної сили команди. Українець став справжнім лідером клубу в останніх зустрічах.

У 33 матчах клуб українця забив 93 голи. Цей показник є другим серед команд з топ-5 ліг Європи. Transfermarkt виклав у своєму Instagram команду футболістів, які принесли найбільше користі "Аталанті" у сезоні.

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Команда найкращих

Не обійшлось і без українського сліду. Лідер збірної України Руслан Маліновський став справжнім джокером команди та провів за "Аталанту" 37 матчів у всіх чемпіонатах, забив 7 голів і зробив 4 результативні передачі.

Команда українця поки що поступаються лише німецькій "Баварії", яка наколошматила у ворота своїх суперників у Бундеслізі цього сезону 100 м'ячів у 34 поєдинках.

Ця команда прагне голів,

– коротко підписали пост.

Додамо, що у липні 2019 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського до "Аталанти". Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Італійський клуб та гравець підписали контракт на три роки.

Згідно з контрактом українець заробляє в італійському клубі щонайменше один мільйон євро за сезон. Ініціатором такого трансферу українця був президент "Аталанти" Антоніо Перкассі, який без попереднього узгодження зі спортивним директором клубу Сарторі та головним тренером команди Гасперіні запросив Маліновського.