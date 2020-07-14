У матчі 33-го туру італійської Серії А "Аталанта" зустрілася з "Брешією". Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов в стартовому складі господарів.

На 2-й хвилині матчу бергамаскі відкрили рахунок в матчі. Гол забив Маріо Пашаліч після результативної передачі у виконанні Маліновського, пише 24 канал.

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Відео асисту Маліновського

На 28-й хвилині Маліновський додав ще й забитий гол. Руслан відзначився сильним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Відео голу Маліновського

Результативний Маліновський

Хавбек зробив результативну дію в четвертому матчі поспіль. Раніше був гол "Ювентусу" і асисти "Сампдорії" та "Кальярі".

Зазначимо, що в цьому сезоні Маліновський провів 38 матчів за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких забив 8 м'ячів і зробив 6 асистів.