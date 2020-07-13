Італійська преса не перестає писати компліменти у сторону українського півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського. ЗМІ заявили, що українець приніс великий вклад у гру команди.

Позитивні відгуки про гру українця повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

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У захваті від українця

Вони стверджують, що українець після виходу на заміну зробив великий внесок у гру "Аталанти" попри ушкодження.

Спершу українець прицілювався до воріт, але вже другий удар Маліновського був влучним.

На 68-й хвилині на поле вийшов Руслан Маліновський, який замінив Гомеса.

Спочатку Маліновський підхопив передачу, рушив до воріт і непогано пробив з межі штрафного майданчика – м'яч пролетів у кількох сантиметрах від правої стійки.

На 81-й хвилині українець Маліновський пробив з меж штрафного майданчика та вразив правий нижній кут воріт – 1:2.

Туринське видання Tuttosport лояльне до "Ювентуса", але не пройшли осторонь гру українця. Вони зазначили, що заміна Маліновського показала, що "Аталанта" не поступається топ-командам в плані ширини та якості складу. Ілічіч і Гомес пішли відпочивати, але ніхто не помітив великої різниці.

Підкреслимо, що Руслан Маліновський отримав найвищі бали від популярних порталів. Українець отримав оцінку – 7,7, цей бал став найбільшим серед усіх гравців поєдинку "Ювентус" – "Аталанта" за версією ресурсу Whoscored.

Від порталу SofaScore Руслан отримав оцінку 7,5 балів – знову найкращий результат у команді.

Додамо, що у липні 2019 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського до "Аталанти". Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Італійський клуб та гравець підписали контракт на три роки.