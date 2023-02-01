Гравець Славії Праги Максим Таловєров перейшов у австрійський ЛАСК. Раніше ходили чутки, що молодий захисник міг стати гравцем донецького Шахтаря.
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Чергова оренда молодого українця
Захисник молодіжної збірної України перейшов у австрійський колектив на правах оренди. Гравець захищетиме кольори ЛАСКа до кінця поточного сезону. За новий тимчасовий клуб Таловєров виступатиме під 21-им номером. Наразі ЛАСК посідає третє місце у австрійській Бундеслізі.
Це вже не перший перехід українського захисника цього сезону. Першу половину футбольного року Таловєров провів у Словані Лібереці також у оренді. Та у міжсезоння Славія достроково повернула молодого українця з оренди.
Такий рух зі сторони чеського клубу підкріплював чутки про перехід гравця у Шахтар, у якого потенційний дефіцит з центральними захисниками (оскільки Сергій Кривцов змінив клуб та Микола Матвєнко близький до переїзду в АПЛ). Та не сталось як гадалось.
Кар'єра Максима Таловєрова
- Центральний захисник в Україні відіграв лише за юнацькі футбольні клуби, такі як: Шахтар, Арсенал Київ та Олімпік.
- Свою ж професійну кар'єру Таловєров розпочав у Чехії. Дебютним клубом стало місцеве Динамо, що і дозволило Максиму перейти у Славію. Гравець провів за сталочиний клуб 11 матчів, в яких виходив і на позиції опорника.
- Таловєров – гравець молодіжної збірної України, яка от-от розпочне свій шляї на Євро-2023. За "синьо-жовтих" Таловєров провів 14 поєдинків.