Гравець Славії Праги Максим Таловєров перейшов у австрійський ЛАСК. Раніше ходили чутки, що молодий захисник міг стати гравцем донецького Шахтаря.

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Чергова оренда молодого українця

Захисник молодіжної збірної України перейшов у австрійський колектив на правах оренди. Гравець захищетиме кольори ЛАСКа до кінця поточного сезону. За новий тимчасовий клуб Таловєров виступатиме під 21-им номером. Наразі ЛАСК посідає третє місце у австрійській Бундеслізі.

Це вже не перший перехід українського захисника цього сезону. Першу половину футбольного року Таловєров провів у Словані Лібереці також у оренді. Та у міжсезоння Славія достроково повернула молодого українця з оренди.

Такий рух зі сторони чеського клубу підкріплював чутки про перехід гравця у Шахтар, у якого потенційний дефіцит з центральними захисниками (оскільки Сергій Кривцов змінив клуб та Микола Матвєнко близький до переїзду в АПЛ). Та не сталось як гадалось.

Кар'єра Максима Таловєрова