Таловєров уже розпочав тренування зі Славією. Дострокове повернення гравця з оренди дає змогу задуматись над потенційним трансфером Таловєрова у Шахтар.

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Ситуація Таловєрова

Гравець розпочав сезон у стані Слована Ліберец. Угода між клубами щодо гравця була розрахована до літа 2023-го. Та не з невідомих причин гравець не добув свій срок у Словані.

Таловєром цікавився Шахтар Донецьк, який може ближчим часом продати свого центрального захисника Миколу Матвієнка. Також клуб не збирається продовжувати контракт з іншим оборонцем Сергієм Кривцовим.

За такого варіанту перебігу подій, Шахтар потребує гравців у лінію захисту. "Кроти" не можуть оформити трансфер гравця, допоки той перебуває в оренді. Можливо, такий вчинок зі сторони Славії символізує про розвиток у перемовинах між клубами щодо Таловєрова.

Максим встиг провести за Слован 16 матчів, у яких відзначився 2 рази та віддав один асист. Цікаво, що у Славії гравець також виступав на позиції опорного півзахисника. Трансфермаркт оцінює українського оборонця у 850 тисяч євро.