Клуб, який бореться за виживання в АПЛ, підсилив свою захисну ланку молодим, але вже досвідченим захисником Динамо. Ілля Забарний підписав контракт до 30 червня 2028 року.
До теми Стане українським жахом для нападників в АПЛ: Забарний визначився з ігровим номером у Борнмуті
За мотивами "Футбольного менеджера"
У Борнмуті виступатиме під новим для себе номером. Нагадаємо, що у київському Динамо центральний захисник грав із 25-м номером на спині.
Англійський клуб вирішив оригінально презентувати українського новачка через віртуальну гру "Футбольний менеджер 2023", де вже Ілля є футболістом "вишень".
Відео презентації Забарного у Борнмуті
Клуби не розголошують фінансових деталей контракту. Але за різною інформацією ЗМІ, Динамо отримає за продаж Забарного близько 25 мільйонів євро плюс бонуси, а також 20% від наступного продажу Іллі.
Забарний став п'ятим українцем, який наразі виступає в АПЛ. В одній з найкращих ліг світу вже виступають Зінченко, Миколенко, Ярмолюк та Мудрик.
Ілля Забарний разом із Борнмутом буде боротись за виживання в АПЛ. Клуб посідає 18-те місце серед 20 клубів англійської першості, маючи у своєму активі лише на 2 бали більше, аніж набрали Евертон та Саутгемптон, які йдуть позаду "вишень".
Наразі невідомо, чи побачити ми дебют Забарного у матчі Борнмута проти Брайтона, який запланований на 4 лютого.