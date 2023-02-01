Клуб, який бореться за виживання в АПЛ, підсилив свою захисну ланку молодим, але вже досвідченим захисником Динамо. Ілля Забарний підписав контракт до 30 червня 2028 року.

До теми Стане українським жахом для нападників в АПЛ: Забарний визначився з ігровим номером у Борнмуті

За мотивами "Футбольного менеджера"

У Борнмуті виступатиме під новим для себе номером. Нагадаємо, що у київському Динамо центральний захисник грав із 25-м номером на спині.

Англійський клуб вирішив оригінально презентувати українського новачка через віртуальну гру "Футбольний менеджер 2023", де вже Ілля є футболістом "вишень".

Відео презентації Забарного у Борнмуті

Клуби не розголошують фінансових деталей контракту. Але за різною інформацією ЗМІ, Динамо отримає за продаж Забарного близько 25 мільйонів євро плюс бонуси, а також 20% від наступного продажу Іллі.

Забарний став п'ятим українцем, який наразі виступає в АПЛ. В одній з найкращих ліг світу вже виступають Зінченко, Миколенко, Ярмолюк та Мудрик.

Ілля Забарний разом із Борнмутом буде боротись за виживання в АПЛ. Клуб посідає 18-те місце серед 20 клубів англійської першості, маючи у своєму активі лише на 2 бали більше, аніж набрали Евертон та Саутгемптон, які йдуть позаду "вишень".

Наразі невідомо, чи побачити ми дебют Забарного у матчі Борнмута проти Брайтона, який запланований на 4 лютого.