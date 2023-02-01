Игрок Славии Праги Максим Таловеров перешел в австрийский ЛАСК. Раньше ходили слухи, что молодой защитник мог стать игроком донецкого Шахтера.
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Очередная аренда молодого украинца
Защитник молодежной сборной Украины перешел в австрийский коллектив по правам аренды. Игрок будет защищать цвета Ласка до конца текущего сезона. За новый временный клуб Таловеров будет выступать под 21-м номером. В настоящее время ЛАСК занимает третье место в австрийской Бундеслиге.
Это уже не первый переход украинского защитника в этом сезоне. Первую половину футбольного года Таловеров провел в Словане Либерец также в аренде. Да в межсезонье Славия досрочно вернула молодого украинца по аренде.
Такое движение со стороны чешского клуба подкрепляло слухи о переходе игрока в Шахтер, у которого потенциальный дефицит с центральными защитниками (поскольку Сергей Кривцов сменил клуб да Николай Матвенко близок к переезду в АПЛ ). Но не случилось.
Карьера Максима Таловерова
- Центральный защитник в Украине отыграл только за юношеские футбольные клубы, такие как Шахтер, Арсенал Киев и Олимпик.
- Свою же профессиональную карьеру Таловеров начал в Чехии. Дебютным клубом стало местное Динамо, что позволило Максиму перейти в Славию. Игрок провел за столовый клуб 11 матчей, в которых выходил и на позиции опорника.
- Таловеров – игрок молодежной сборной Украины, которая вот-вот начнет свой путь на Евро-2023. За "сине-желтых" Таловеров провел 14 поединков.