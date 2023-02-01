Игрок Славии Праги Максим Таловеров перешел в австрийский ЛАСК. Раньше ходили слухи, что молодой защитник мог стать игроком донецкого Шахтера.

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Очередная аренда молодого украинца

Защитник молодежной сборной Украины перешел в австрийский коллектив по правам аренды. Игрок будет защищать цвета Ласка до конца текущего сезона. За новый временный клуб Таловеров будет выступать под 21-м номером. В настоящее время ЛАСК занимает третье место в австрийской Бундеслиге.

Это уже не первый переход украинского защитника в этом сезоне. Первую половину футбольного года Таловеров провел в Словане Либерец также в аренде. Да в межсезонье Славия досрочно вернула молодого украинца по аренде.

Такое движение со стороны чешского клуба подкрепляло слухи о переходе игрока в Шахтер, у которого потенциальный дефицит с центральными защитниками (поскольку Сергей Кривцов сменил клуб да Николай Матвенко близок к переезду в АПЛ ). Но не случилось.

Карьера Максима Таловерова