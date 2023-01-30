31 січня закривається зимове трансферне вікно в Англії. Колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі не полишає надії встигнути підписати центрбека Миколу Матвієнка.

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"Гірники" вже відхилили дві пропозиції у розмірі 11 та 16 + 4 мільйони євро. Тож в передостанній день трансферного вікна Брайтон запропонував дуже вигідний для Шахтаря варіант.

Брайтон оцінив Матвієнка у чверть трансферу Мудрика

За повідомленням місцевих ЗМІ, "Чайки" дають за Матвієнка 20 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 5 мільйонів можливих бонусів.

Відповідь Шахтаря наразі не відома. Зазначається, що "гірники" оцінюють свого центрбека в 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Пріоритет Брайтона – додати ще одного центрального захисника до того, як вікно закриється. Переговори тривають.

Нагадаємо, що нинішньою зимою Шахтар вже оформив один мегатрансфер – перехід Михайла Мудрика в Челсі. Тож за свого основного захисника вони теж хочуть отримати солідну компенсацію.

Довідка. Контракт Миколи Матвієнка з Шахтарем діє до 30 червня 2025 року. За даними Transfermarkt його вартість складає 11 мільйонів євро. В нинішньому сезоні Микола зіграв 19 матчів у всіх турнірах.