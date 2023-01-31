Контракт Кривцова та Інтера розрахований на два роки з можливістю продовження ще не рік. Він буде єдиним українцем в MLS в цьому сезоні. Але поки очікує на отримання американської візи.

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"Сергій – захисник, який надасть цінний досвід нашій лінії захисту після багатьох років гри на найвищому рівні як на клубному, так і на міжнародному рівнях. Він надійний захисник у повітрі та володіє сильними лідерськими якостями, оскільки був віцекапітаном у своєму попередньому клубі. Сергій прибуває після передсезонного сезону з донецьким Шахтарем, тому він готовий включитися в групу", – розповів головний футбольний директор і спортивний директор Кріс Хендерсон.

"Я дуже радий приєднатися до такого топклубу, як Інтер Маямі, і готовий братися до роботи та змінити ситуацію в Південній Флориді. Ця команда хоче досягти великих результатів, і я хочу допомогти їй у цьому. Я дуже хочу почати та віддавати все на полі та поза ним для клубу", – заявив Кривцов.

Варто відзначити, що одним зі співвласників Інтер Маямі є відомий англійський футболіст Девід Бекхем. А тренує команду Філ Невілл.

Кривцов всю свою кар'єру провів в Україні. Він є вихованцем запорізького Металурга, зі складу якого в травні 2010 року перейшов до Шахтаря. Протягом 12 з половиною сезонів виступів у складі "гірників" захисник провів 224 матчі, у яких забив 13 м’ячів. Разом з командою Кривцов виграв 22 трофеї: 8 разів ставав чемпіоном України, а ще завоював 7 Кубків України та 7 Суперкубків України.

У 2011 році Кривцов дебютував за збірну України. І провів за головну команду 31 матч, включаючи два матчі на Євро-2020 і п’ять матчів у Лізі націй.

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