Його зараз не існує, – Магучіх висловилася про Бубку, якого підозрюють у торгівлі з окупантами

Ярослава Магучіх насолоджується відпочинком після великого сезону для себе. Окрім цього, вона також продовжує бути голосом України на міжнародній арені, де розповідає про війну та розплющує очі іноземцям на деяких спортивних діячів і події, що відбуваються в Україні.

Українська легкоатлетка провела неймовірний сезон-2023. Ярослава стала чемпіонкою світу у стрибках у висоту, першою в історії України 2-разовою тріумфаторкою Суперфіналу Діамантової ліги та чемпіонкою Європи у приміщенні.

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Бубка розчарував як людина

В інтерв'ю норвезьким ЗМІ українська чемпіонка серед іншого розповіла про своє ставлення до колишнього очільника НОК України та ще одного легендарного легкоатлета Сергія Бубки. Нагадаємо, що він підозрюється у веденні бізнесу з загарбниками на тимчасово окупованих територіях України.

Я дуже пишаюся Бубкою як спортсменом, адже він встановив багато світових рекордів. Але він мені не подобається як людина, тому що на початку військових дій він не зайняв ніякої позиції. Для всіх нас, спортсменів, Бубки зараз не існує,

– заявила Ярослава.

Зазначимо, що після виходу розслідувань BIHUS Info Сергій Бубка довго не виходив на зв'язок та не коментував звинувачення на свою адресу, проте шостого вересня все ж таки відреагував та заявив, що це все неправда, після чого навіть увімкнув "режим патріота" на церемонії його додавання до Зали слави у Бельгії.

Окрім того Ярослава Магучіх розповіла про рішення продовжувати змагання, попри війну. Легкоатлетка вважає, що українці мають брати участь у турнірах, щоб їх голос був почутий стосовно військових злочинів, які вчиняють росіяни:

Важко залишатися зосередженою, але протягом війни я стала сильнішою та краще підготовленою. Я знаю, що я повинна продовжувати змагатися. Тому що тут я можу говорити про те, що війна не закінчилася, і показувати, що я з України.