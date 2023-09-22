Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року. До іншої номінації потрапив ще один українець.

Варте уваги Коляденко здобула першу ліцензію на Олімпіаду-2024 в боротьбі, завоювавши "бронзу" ЧС

Все в руках долі

Ярослава Магучіх підкорює все нові вершини на міжнародній арені, що, звичайно, не залишилось поза увагою провідних експертів. Українка готується до завоювання звання найкращої у своїй справі у світі. Магучіх номінована за версією Європейська асоціація легкої атлетики. Також за перемогу в номінації "Зірка, що сходить" від European Athletics позмагається Михайло Брудін, який спеціалізується на метанні диска.

З Ярославою за звання "найкращої" поборються такі спортсменки, як: Івана Вулета (Сербія, стрибки у довжину), Наффісату Тіам (Бельгія, багатоборство), Марія Перес (Іспанія, спортивна ходьба), Вільма Мурто (Фінляндія, стрибки з жердиною), Наталя Качмарек (Польща, біг на короткі дистанції), Катаріна Джонсон-Томпсон (Велика Британія, багатоборство), Кілі Годжкінсон (Велика Британія, біг на середні дистанції), Сфіан Хассан (Нідерланди, біг на середні і довгі дистанції) та Фемке Бол (Нідерланди, біг на короткі дистанції та бар'єрний біг).

Також варто відзначити, що переможця визначатимуть за допомогою голосування фанатів, національних федерацій, експертів, а також представників ЗМІ. До того ж кожне голосування становитиме чверть від загального результату номінації.

Цікаво. Аби підтримати Магучіх, вболівальникам необхідно зробити репост допису про неї у твіттері або ж поставити лайк дописам в інстаграмі та фейсбуці.

Досягнення Ярослави