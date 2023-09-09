Ярослава Магучіх здобула на ньому перемогу. Українська чемпіонка світу підкорила планку в 2 метри, що допомогло їй піднятися у рейтингу найкращих легкоатлеток в історії.
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Єдина в топ-10, хто продовжує професійну кар'єру
Для Ярослави цей стрибок став 41-м на 2 й більше метри. За цим показником Магучіх вийшла на дев’яте місце в історії. Вона перегнала Адріан Фрідріх із Німеччини, у якої було 40 таких вдалих спроб.
Українка 5 разів підкорила цю висоту протягом літнього сезону-2023. Вона першою в сезоні взяла планку 2,00 метри на відкритому повітрі у Найробі, що дозволило їй увійти в топ-10. Пізніше Ярослава виграла чемпіонат світу з легкої атлетики у Будапешті з результатом 2,01 метри, здобула перемоги підкоривши 2,02 та 2,00 метри на етапах Діамантової ліги у Сямені та Будапешті відповідно.
Стрибок же у Брюсселі вивів Магучіх на "чисте" дев'яте місце та наблизив її на відстань 3 вдалих спроб до восьмої сходинки, яку посідає росіянка Єлена Слєсаренко
10 найкращих стрибунок в історії за кількістю стрибків на 2 метри й більше
- Стефка Костадінова (Болгарія) – 195
- Бланка Влашич (Хорватія) – 166
- Марія Ласіцкене (Росія) – 95
- Кайса Бергквіст (Швеція) – 70
- Гайке Генкель (Німеччина) – 64
- Анна Чічерова (Росія) – 62
- Інга Бабакова (Україна) – 55
- Єлена Слєсаренко (Росія) – 44
- Ярослава Магучіх (Україна) – 41
- Аріан Фрідріх (Німеччина) – 40
Дивіться відео з переможного виступу Ярослави Магучіх на змаганнях у Брюсселі