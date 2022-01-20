Льюїс проти Усика – це була б війна, – легенда боксу мріє про битву з українцем

Легендарний британський важковаговик Леннокс Льюїс на прикладі свого співвітчизника Ентоні Джошуа розповів, який би він вибрав план на бій проти чинного володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

Льюїс дав кілька порад своєму землякові Джошуа з приводу того, як треба вести бій із українцем. Кридник Віталія Кличка і сам був би не проти побитися з українським чемпіоном, якби не вік.

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Для мене бій з Усиком був би місією у тому плані, що я зобов'язаний її виконати, маю зробити це. Ви питаєте, як би я бився з Усиком? Я пішов би в рубку, це ж війна,

– почав він.

"Все залежить від тренера Джошуа та їхнього плану на бій. Я думаю, що цього разу їм слід вийти з планом, адже я не розумію, чому вони кажуть, що в них його не було. Як ти можеш обійтись без плану? Ти чемпіон світу в надважкій вазі і б'єшся з іншим чемпіоном. Виходь із планом на бій. Я не знаю, що це було", – сказав Льюїс.

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