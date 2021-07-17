Львів офіційно визначився зі стадіоном на домашні матчі УПЛ
Джерело:ФК Львів
У новому сезоні львівський клуб проводитиме матчі УПЛ у рідному місті. "Арена Львів" прийматиме домашні поєдинки команди.
Домівка футбольного клубу Львів
Один із львівських клубів таки буде проводити матчі УПЛ у рідному місті. Рух не зміг домовитись з керівництвом "Арени Львів", а от Львів дійшов до спільної згоди з представниками стадіону.
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Про це повідомив генеральний директор клубу Вадим Левчук.
Радий, що нам вдалось досягти консенсусу, а тому чекаємо усіх на трибунах,
– сказав Левчук.
Новий сезон львівський клуб відкриє матчем проти Маріуполя, який відбудеться 23 липня. Поєдинок стане першим у новому сезоні-2021/2022.
Спершу Львів назвав домівкою стадіон "Україна". 9 липня, після оновлення, арена втратила третю категорію. А з нею і можливість проведення матчів УПЛ. Тому клуби були змушені домовлятись з керівництвом головної чаші міста.Рух не зумів вдарити по руках з представниками "Арени Львів". Тому підопічні Іван Федика будуть проводити свої домашні зустрічі у Тернополі.