Львів офіційно визначився зі стадіоном на домашні матчі УПЛ

У новому сезоні львівський клуб проводитиме матчі УПЛ у рідному місті. "Арена Львів" прийматиме домашні поєдинки команди.

Домівка футбольного клубу Львів

Один із львівських клубів таки буде проводити матчі УПЛ у рідному місті. Рух не зміг домовитись з керівництвом "Арени Львів", а от Львів дійшов до спільної згоди з представниками стадіону.

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Про це повідомив генеральний директор клубу Вадим Левчук.

Радий, що нам вдалось досягти консенсусу, а тому чекаємо усіх на трибунах,

– сказав Левчук.

Новий сезон львівський клуб відкриє матчем проти Маріуполя, який відбудеться 23 липня. Поєдинок стане першим у новому сезоні-2021/2022.

Спершу Львів назвав домівкою стадіон "Україна". 9 липня, після оновлення, арена втратила третю категорію. А з нею і можливість проведення матчів УПЛ. Тому клуби були змушені домовлятись з керівництвом головної чаші міста.