Дом футбольного клуба Львов

Один из львовских клубов все же будет проводить матчи УПЛ в родном городе. Рух не смог договориться с руководством "Арены Львов", а вот Львов пришел к общему согласию с представителями стадиона.

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Об этом сообщил генеральный директор клуба Вадим Левчук.

Рад, что нам удалось достичь консенсуса, а потому ждем всех на трибунах,

– сказал Левчук.

Новый сезон львовский клуб откроет матчем против Мариуполя, который состоится 23 июля. Поединок станет первым в новом сезоне 2021/2022.

Сначала Львов назвал домом стадион "Украина". 9 июля, после обновления, арена потеряла третью категорию. А с ней и возможность проведения матчей УПЛ. Поэтому клубы были вынуждены договариваться с руководством главной чаши города.

Рух не сумел ударить по рукам с представителями "Арены Львов". Поэтому подопечные Ивана Федика будут проводить свои домашние встречи в Тернополе.