На офіційному сайті клубу опублікований лист до Української асоціації футболу та Української прем'єр-ліги. В ньому вказано, що Рух і надалі вважає стадіон "Україна" основним для команди для проведення матчів УПЛ. Однак тепер резервною ареною вказаний Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.
У листі Рух просить надати перелік недоліків стадіону "Україна", котрі служили базовою підставою для рішення про позбавлення стадіону третьої категорії. І переконує, що вони будуть усунені в розумні строки.
Варте уваги Клуби УПЛ зобов'язані нанести на форму емблему зі слоганами "Слава Україні" і "Героям Слава"
Поки ж стадіон "Україна" недопущений до матчів УПЛ, то команда свої ігри буде проводити в Тернополі.
Варто відзначити, що у Львові є ще одна команда, яка планувала проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна". Це Львів. І свого часу команда грала домашні матчі саме в Тернополі (тоді це було пов'язано із забороною проводити матчі у Львові через пандемію коронавірусу. Однак в новому сезоні "містяни", скоріш за все, виступатимуть саме на "Арені Львів". Поки між керівництвом клубу та стадіону йдуть переговори. Саме Львів першим відкриє новий сезон УПЛ – у п'ятницю, 23 липня, в матчі проти Маріуполя.