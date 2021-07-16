На офіційному сайті клубу опублікований лист до Української асоціації футболу та Української прем'єр-ліги. В ньому вказано, що Рух і надалі вважає стадіон "Україна" основним для команди для проведення матчів УПЛ. Однак тепер резервною ареною вказаний Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.

Важливо! 9 липня УАФ позбавила стадіон "Україна" третьої категорії, яка дає право приймати матчі рівня УПЛ. Відтак ні Рух, ні Львів не зможуть там проводити свої матчі чемпіонату. Рух таке рішення назвав тиском на футбольний клуб через небажання виступати на "Арені Львів". Адже команда отримала ліцензію для виступів УПЛ, де вказала стадіон "Україна" основним. І тоді в УАФ не було претензій до самого стадіону.



Після цього Рух навіть пригрозив знятися з УПЛ, якщо ситуація зі стадіоном не вирішиться.

У листі Рух просить надати перелік недоліків стадіону "Україна", котрі служили базовою підставою для рішення про позбавлення стадіону третьої категорії. І переконує, що вони будуть усунені в розумні строки.

Варте уваги Клуби УПЛ зобов'язані нанести на форму емблему зі слоганами "Слава Україні" і "Героям Слава"

Поки ж стадіон "Україна" недопущений до матчів УПЛ, то команда свої ігри буде проводити в Тернополі.

Варто відзначити, що у Львові є ще одна команда, яка планувала проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна". Це Львів. І свого часу команда грала домашні матчі саме в Тернополі (тоді це було пов'язано із забороною проводити матчі у Львові через пандемію коронавірусу. Однак в новому сезоні "містяни", скоріш за все, виступатимуть саме на "Арені Львів". Поки між керівництвом клубу та стадіону йдуть переговори. Саме Львів першим відкриє новий сезон УПЛ – у п'ятницю, 23 липня, в матчі проти Маріуполя.