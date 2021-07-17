Домівка футбольного клубу Львів

Один із львівських клубів таки буде проводити матчі УПЛ у рідному місті. Рух не зміг домовитись з керівництвом "Арени Львів", а от Львів дійшов до спільної згоди з представниками стадіону.

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Про це повідомив генеральний директор клубу Вадим Левчук.

Радий, що нам вдалось досягти консенсусу, а тому чекаємо усіх на трибунах,

– сказав Левчук.