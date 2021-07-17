Домівка футбольного клубу Львів Один із львівських клубів таки буде проводити матчі УПЛ у рідному місті. Рух не зміг домовитись з керівництвом "Арени Львів", а от Львів дійшов до спільної згоди з представниками стадіону. Читайте такожРух та Львів не зможуть грати матчі УПЛ на стадіоні "Україна" Про це повідомив генеральний директор клубу Вадим Левчук. Радий, що нам вдалось досягти консенсусу, а тому чекаємо усіх на трибунах, – сказав Левчук. Новий сезон львівський клуб відкриє матчем проти Маріуполя, який відбудеться 23 липня.Поєдинок стане першим у новому сезоні-2021/2022. СпершуЛьвів назвав домівкою стадіон "Україна". 9 липня, після оновлення, арена втратила третю категорію. А з нею і можливість проведення матчів УПЛ. Тому клубибули змушені домовлятись з керівництвом головної чаші міста. Рух не зумів вдарити по руках з представниками "Арени Львів". Тому підопічні Іван Федика будуть проводити свої домашні зустрічі у Тернополі.