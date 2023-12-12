Легенда українського футболу та володар Золотого м'яча 2004 року Андрій Шевченко висунутий на посаду президента Української асоціації футболу. Кандидатуру Шевченка висунули одразу 14 керівних органів постійних членів УАФ.
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Кандидатура на обрання президентом УАФ пропонується будь-яким постійним членом УАФ і повинна мати мінімальну підтримку з боку не менше ніж 1/3 постійних членів УАФ,
– йдеться у Статуті Української асоціації футболу.
Оскільки постійними членами УАФ є 27 організацій, то 1/3 становить 9 із них. Шевченка ж висунули аж 14. Конгрес УАФ, на якому буде обрано нового президента організації, має відбутися 25 січня 2024 року.
Члени УАФ, які висунули Андрія Шевченка кандидатом на обрання президентом УАФ:
- Київське об'єднання асоціацій футболу
- Запорізька обласна асоціація футболу
- Луганська обласна асоціація футболу
- Асоціація футболу Донецької області
- Асоціація футболу Миколаївської області
- Одеська обласна футбольна асоціація
- Житомирська обласна асоціація футболу
- Асоціація футболу Тернопільщини
- Асоціація футболу АР Крим та Севастополя
- Черкаська обласна асоціація футболу
- Хмельницька обласна асоціація футболу
- Асоціація футболу Сумської області
- Асоціація футболу Дніпропетровської області
- Чернігівська обласна асоціація футболу