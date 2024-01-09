Шевченко планує відвідати низку міст України для представлення своєї передвиборчої програми. Про це повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас.
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Шевченко планує відвідати низку міст перед виборами
Нагадаємо, що вибори відбудуться 25 січня.
За даними колишнього журналіста, свою поїздку Шевченко проведе з 16 до 20 січня. Розпочнеться вона у Львові, далі за планом Київ та Одеса, а потім Харків. У кожному з міст буде круглий стіл з представниками кількох обласних асоціацій. Для зручності, аби почергово зустрітись з усіма, розподіл відбувся за географічним принципом - захід, центр, південь і схід.
Також залишається актуальним питання щодо команди, з якою працюватиме Шевченко.
Що відомо про вибори УАФ
- Шевченко може змінити на цій керівній посаді Андрія Павелка, який наразі перебуває у львівському СІЗО. Його звинувачують у розкраданні грошей та корупції щодо будівництва заводу із виготовлення штучного газону.
- У четвер, 28 грудня, відбулось засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента УАФ. В усіх протоколах на посаду очільника Української асоціації футболу висунуто єдиного кандидата – Андрія Шевченка.
- У ході засідання робочої групи дійшли висновку, що кандидатура колишнього тренера національної команди, якого висунули 14 постійних членів Асоціації, є єдиною на посаду нового президента УАФ.