Шевченко планує відвідати низку міст України для представлення своєї передвиборчої програми. Про це повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас.

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Шевченко планує відвідати низку міст перед виборами

Нагадаємо, що вибори відбудуться 25 січня.

За даними колишнього журналіста, свою поїздку Шевченко проведе з 16 до 20 січня. Розпочнеться вона у Львові, далі за планом Київ та Одеса, а потім Харків. У кожному з міст буде круглий стіл з представниками кількох обласних асоціацій. Для зручності, аби почергово зустрітись з усіма, розподіл відбувся за географічним принципом - захід, центр, південь і схід.

Також залишається актуальним питання щодо команди, з якою працюватиме Шевченко.

Що відомо про вибори УАФ