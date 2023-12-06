Наприкінці січня УАФ має обрати нового президента організації. На 25 число призначений позачерговий Конгрес, де і мають підняти це питання, адже чинний очільник Андрій Павелко вже майже півроку знаходиться у СІЗО.

До теми Шевченку приготуватися: в УАФ офіційно оголосили проведення позачергового Конгрессу

Головним претендентом на пост є Андрій Шевченко, якому приписують протекцію з боку Офісу Президента України. Втім на вибори планував йти інший ексгравець Динамо Роман Зозуля.

Втім той змінив свої плани, про що розповів у ЗМІ. Роман зізнався, що йому дали зрозуміти, що питання призначення Шевченка вже вирішене, а бути технічним кандидатом Зозуля не захотів.

Звісно, я хотів йти на вибори. Навіть знайшов однодумців, які могли б стати моєю командою - Левченко, Худжамов, поверхнево з Федецьким говорили і ще з кількома людьми, які не з футболу. Але мені дали зрозуміти, що все вже вирішено. Президентом УАФ роблять Шевченка. Всі ж розуміють, хто це робить. Голосують регіональні асоціації, але за ними стоять губернатори, а за ними – Офіс Президента. До речі, голосування закрите. Цікаво – чому? Коротше, йти технічним кандидатом я не захотів. Тому ми поставили цю ідею на паузу. Але не відмовляємось від неї взагалі. Думаю, Шевченко довго не протягне. А на чесних виборах моя програма і команда будуть сильніші. Я погано уявляю, як Шевченко збирається керувати нашим футболом з Лондона. І дуже цікаво, якою буде його команда. Зрозуміло ж, що керувати будуть інші, а він буде лише торгувати обличчям,

– заявив Роман.

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Відзначимо, що Зозуля та Шевченко грали разом у Динамо (2009-2011) та збірній України (2010-2012). Коли Андрій Миколайович очолив національну команду, Роман провів під його керівництвом чотири матчі, після чого перестав викликатись до команди.

Останнім часом Зозуля часто критикує Шевченка, в першу чергу за його зв'язки з російським олігархом Романом Абрамовичем, дружбу із президентом ФІФА Джанні Інфантіно та готовність вітатися із проросійськими діячами спорту.