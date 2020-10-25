Натякнув на відхід? Мораес залишив дивний коментар під фотографією "Шахтаря"
25 жовтня донецький "Шахтар" провів спільну командну фотосесію, на якій не було Мораеса. Офіційна причина його відсутності невідома.
Офіційний акаунт "Шахтаря" в інстаграмі опублікував фото з цього заходу, а Жуніор Мораес залишив коментар: "Дякую за запрошення".
Дивіться також: Винен президент "Динамо": Мораес розповів, чому перейшов у "Шахтар" та від кого були погрози
Додамо, що Мораес був одним з тих гравців, які захворіли коронавірусів. Однак українець вже був задіяний в тренуваннях ще 23 жовтня.
Кар'єра Мораеса в Україні
- Влітку 2012 року Жуніор Мораес перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо".
- Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем".