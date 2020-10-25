25 жовтня донецький "Шахтар" провів спільну командну фотосесію, на якій не було Мораеса. Офіційна причина його відсутності невідома.

Офіційний акаунт "Шахтаря" в інстаграмі опублікував фото з цього заходу, а Жуніор Мораес залишив коментар: "Дякую за запрошення".

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Додамо, що Мораес був одним з тих гравців, які захворіли коронавірусів. Однак українець вже був задіяний в тренуваннях ще 23 жовтня.

Кар'єра Мораеса в Україні