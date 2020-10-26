Донецький "Шахтар" у вівторок, 27-го жовтня, прийме міланський "Інтер" у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Анонс матчу Ліги чемпіонів – читайте у матеріалі Спорт 24.

Шахтар – Інтер: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: 27 жовтня, о 19:55;

Арбітр: Георгій Кабаков (Болгарія);

Де дивитися: телеканал "Футбол 1".

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Перед грою

Після яскравої і несподіваної перемоги над "Реалом" в Мадриді "Шахтар" зовсім з іншим настроєм чекає в гості "Інтер", ніж це могло бути з урахуванням останньої зустрічі цих клубів.

У півфіналі минулої Ліги Європи міланці каменя на камені не залишили від донеччан, розгромивши їх 5:0 завдяки дублям Ромелу Лукаку і Лаутаро Мартінеса, а також голу Даніло Д'Аброзіо.

До матчу повинна відновитися основна обойма "гірників", яка пропустила виїзд до Іспанії.

На вихідних обидва клуби зіграли матчі у внутрішніх чемпіонатах. "Шахтар" вирвав нічию у "Ворскли", а "Інтер" впевнено здолав "Дженоа".

Тактична побудова команд

Наставник "Інтера" Антоніо Конте, який міг покинути Мілан по завершенню минулого сезону, шанувальник гри в три захисники. У його моделі 3-5-2 тільки один чистий опорник – Марсело Брозович. Поруч з ним два динамічних хавбеки, які завжди готові підтримати нападників. У новому сезоні Брозовичу допомагає Артуро Відаль.

На флангах два атакуючі гравці діють по всій бровці. "Інтер" виходить з оборони через пас, "запрошуючи" суперників пресингувати, а потім шукає форвардів – особливо Лукаку.

Основна схема "Шахтаря" – це гібрид 4-3-3 і 4-2-3-1. У півзахисті у кожного своя роль. Тарас Степаненко грає глибше і на початковій стадії побудови атаки опускається між центральними захисниками.

Динамічного Маркоса Антоніо можна зустріти на будь-якій ділянці поля від свого штрафного до чужого. Алан Патрік розташовується під Жуніором Мораесом і веде гру в атаці.

Вінгери Тайсон і Марлос люблять йти в центр, залишаючи на флангах зони для крайніх захисників.

У півфінали Ліги Європи "Інтер" знищив побудову "Шахтаря". Виявилося, що агресивний пресинг міланців надзвичайно незручний для "гірників". "Шахтар", який полюбляє володіти м'ячем, банально не знав, як просувати його вперед. Чи знайшов Луїш Каштру протидію "Інтер" – покаже матч Ліги чемпіонів.

Старт сезону

Обидва колективи проводять невпевнений початок сезону. "Шахтар" програв "Динамо" Суперкубок України, а в чемпіонаті України із семи поєдинків виграв тільки три. Ще чотири матчі донеччани звели до нічиєї.

Поки найкращим результатом "Шахтаря" у сезоні є сенсаційна перемога над "Реалом".

"Інтер" також не хапає зірок з неба. У 5 матчах Серії А міланці здобули три перемоги, зазнали однієї поразки та ще одну гру звели до нічиєї.

В італійців не вдався старт у Лізі Європи. "Інтер" на власному полі вирвав нічию у німецької "Боруссії" М.

Прогноз букмекерів

Хоча "Шахтар" проводитиме домашній матч і за підтримки вболівальників, букмекери вважають, що саме "Інтер" фаворит. Перемогу підопічних Антоніо Конте у Marathonbet оцінюють коефіцієнтом 1,85.

Коефіцієнт, що "Шахтар" зможе помститися за поразку в Лізі Європи та виграє матч другого туру Ліги чемпіонів – 4,30. Нічия у матчі – коефіцієнт 3,96.