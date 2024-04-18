Андрій Лунін довгий час перебував у тіні першого номера "вершкових" Тібо Куртуа. Лише у сезоні 2023/24 українець отримав повноцінний шанс продемонструвати свою майстерність, пише 24 Канал.
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Зірковий час Луніна
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті став найкращим у кар'єрі Луніна. 25-річний голкіпер неодноразово рятував свою команду в основний та додатковий час. А в серії пенальті відбив удари Бернарду Сілви та Матео Ковачича, чим забезпечив вихід "вершкових" до півфіналу.
Після яскравого матчу з Манчестер Сіті Лунін став одним з найпопулярніших українських спортсменів в інстаграмі. Станом на четвер, 18 квітня, у Луніна вже 2,22 мільйона підписників. За один день він обігнав Михайла Мудрика (1,92 мільйона) та навіть Олександра Усика (2,03 мільйона).
Наразі лідерство належить захиснику лондонського Арсеналу Олександру Зінченку, у якого 2,62 мільйона підписників. Проте не виключено, що незабаром Лунін обійде партнера по збірній України.
Лунін у сезоні 2023/24
- Український голкіпер грає за мадридський Реал з літа 2018 року. Проте Лунін отримував мало ігрової практики через першого номера "вершкових" Тібо Куртуа.
- Напередодні сезону 2023/24 бельгійський воротар отримав важку травму та на тривалий час вибув зі складу. Однак місце у воротах автоматично не дісталося Луніну. Реал взяв в оренду у Челсі Кепу Аррісабалагу, в якому Карло Анчелотті бачив заміну Куртуа.
- Проте українець зумів виграти конкуренцію. У нинішньому сезоні Андрій зіграв за "королівський клуб" 27 матчів, у яких пропустив 23 м'ячі. У 12 поєдинках уродженець Харківщини зберіг ворота "сухими".
- Трансферна вартість Луніна з початку сезону зросла з 5 до 16 мільйонів євро.
- Експерти прогнозують, що Лунін буде основним голкіпером збірної України на Євро-2024.
- До речі, свій наступний матч Реал зіграє проти Барселони. Іспанське Ель Класіко відбудеться у неділю, 21 квітня. Гра розпочнеться о 22:00 за Києвом.