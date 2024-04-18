Андрій Лунін довгий час перебував у тіні першого номера "вершкових" Тібо Куртуа. Лише у сезоні 2023/24 українець отримав повноцінний шанс продемонструвати свою майстерність, пише 24 Канал.

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Зірковий час Луніна

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті став найкращим у кар'єрі Луніна. 25-річний голкіпер неодноразово рятував свою команду в основний та додатковий час. А в серії пенальті відбив удари Бернарду Сілви та Матео Ковачича, чим забезпечив вихід "вершкових" до півфіналу.

Після яскравого матчу з Манчестер Сіті Лунін став одним з найпопулярніших українських спортсменів в інстаграмі. Станом на четвер, 18 квітня, у Луніна вже 2,22 мільйона підписників. За один день він обігнав Михайла Мудрика (1,92 мільйона) та навіть Олександра Усика (2,03 мільйона).

Наразі лідерство належить захиснику лондонського Арсеналу Олександру Зінченку, у якого 2,62 мільйона підписників. Проте не виключено, що незабаром Лунін обійде партнера по збірній України.

Лунін у сезоні 2023/24