Після неймовірної гри Андрія Луніна в поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, в якому мадридський Реал здобув перемогу в серії пенальті (1:1, пен. 4:3), популярність українського голкіпера значно зросла. У післяматчевих одинадцятиметрових Лунін здійснив два сейви, що дозволило Реалу перемогти та вийти у півфінал турніру.

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Президент Реала дав Луніну важливу пораду

Багато вболівальників "вершкових" вже бачать у Луніні постійного першого номера, навіть після повернення травмованого Тібо Куртуа. Однак рішення про склад команди приймає тренерський штаб.

У дії Карло Анчелотті президент Реала Флорентіно Перес не втручається, однак він також стурбований майбутнім Луніна та провів із ним важливу розмову.

Ти можеш перейти в інший клуб, щоб грати більше, але ти ніде не отримаєш стільки слави, як тут,

– сказав Перес в особистій розмові Луніну.

До слова. У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 27 поєдинків, у яких пропустив 23 м'ячі. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності. Контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2025 року.