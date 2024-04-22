Реал – Барселона 3:2

Голи: Вінісіус, 18, Лукас, 73, Беллінгем, 90+1 – Крістенсен, 6, Лопес, 69

Реал та Барселона провели Ель Класіко після поєдинків чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Команда Анчелотті вибила із турніру МанСіті, а головним героєм цього матчу став українець Андрій Лунін, який потягнув два пенальті під час післяматчевої серії 11-метрових. Натомість Барселона вилетіла із ЛЧ від ПСЖ, пише 24 Канал.

До теми Андрій Лунін в Ель Класіко: онлайн-трансляція матчу Реал – Барселона

Лунін розпочав поєдинок зі старту мадридського клубу.

Вже на 6-й хвилині Барселона відкрила рахунок. Крістенсен головою замкнув передачу із кутового від Рафіньї, Лунін не надто вдало зіграв на виході, не дотягнувшись рукою до м'яча – 0:1.

Відео голу Крістенсена

Реал відповів на голу ударом Вінісіуса, але м'яч пролетів над поперечиною.

Після 10-ти стартових хвилин господарі заробили штрафний у лічених сантиметрах від штрафного майданчика каталонців. Кроос не став пробивати, а віддав передачу на дальню стійку, де вже відгукнулись Вінісіус та Рюдігер. Жуніор першим дотягнувся до м'яча, але пробив головою дуже неточно.

Майже одразу Лунін ногами парирував удар у ближній кут від Ямала.

На 18-й хвилині Реал зрівняв цифри на табло "Сантьяго Бернабеу". Васкес красиво обійшов двох суперників, лише з допомогою фолу каталонцям вдалось зупинити Лукаса. Суддя вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Вінісіус та не схибив – 1:1. Хоча голкіпер "блаугранас" був дуже близьким до того, аби парирувати пенальті.

Відео голу Вінісіуса

У середині першого тайму Барселона "прокинулась". Араухо небезпечно пробив після подачі із кутового. Лунін не виходив, а м'яч пролетів над поперечиною.

Після чергового з кутових від гостей Луніну знову довелось розгрібати невпевнену гру у власному штрафному його партнерів по команді. Андрій витягнув м'яч із лінії від Ямала. Суддя взяв паузу, аби вияснити, чи перетнув м'яч повністю лінію володінь українського голкіпера Реала. Після порад головний арбітр зустрічі вказав, що на кутовий, голу не було.

Після екватора першого тайму вже команда Хаві заробила небезпечний штрафний після фолу Камавінги. Але Рафінья пробив невдало.

Наприкінці тайму команди обмінялись моментами, але змінити цифри на табло нікому не вдалось – 1:1.

Беллінгем знову робить магію

Другу частину матчу команди розпочали із небезпечних моментів. На удар Ямала по центру поля, господарі відповіли пострілом з-за меж штрафного майданчика від Беллінгема.

На 69-й хвилині Барселона вдруге у цьому Ель Класіко повела у рахунку 1:2. Лунін відбив перед собою м'яч після удару Ямала, але першим на добиванні був Лопес, який змінив на полі автора першого голу у ворота "вершкових" Крістенсена.

Як забивав Лопес: дивіться відео

Однак перевага "блаугранас" у рахунку трималась лише 4 хвилини, як Васкес замкнув на дальній стійці передачу Вінісіуса – 2:2.

Відео голу Лукаса

Через декілька хвилин Лунін міг відзначитись асистом, якби Вінісіус переграв тер Штегена.

Наприкінці матчу неймовірний епізод не реалізував Хоселу, який вийшов замість Вінісіуса. Нападник із метра не влучив у ворота каталонського суперника.

Барселона могла взяти бали на полі мадридців, але вже у компенсований до матчу час Беллінгем вивів Реал уперед 3:2.

Мадридський клуб набрав вже 82 бали та зміцнив за собою перше місце у таблиці Ла Ліги. Відрив від "блаугранас" після очного протистояння тепер складає аж 11 очок – 70 пунктів у Барселони.