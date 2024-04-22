Тренер Реала обрав воротаря на фінал сезону: чи виграв Лунін конкуренцію у Куртуа
Джерело:Realmadridexclusivo
Поточний сезон-2023/2024 є найкращим для Андрія Луніна у футболці мадридського Реала. Український голкіпер переконав Карло Анчелотті, який не бачив потенціалу у футболісту ще із 2018-го року.
Українець став першим номером Реала після того, як із обойми через порвані "хрести" вилетів Тібо Куртуа. Лунін виграв конкуренцію в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги.
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Анчелотті зробив свій вибір
Андрій повністю змінив думку головного тренера "вершкових" щодо його майбутнього та ролі у команді. Український воротар проводить відмінний сезон. Натомість Тібо Куртуа вже повернувся у загальну групу після двох ушкоджень.
Однак відновлення бельгійця не повинно вплинути на ігровий тонус Андрія. Анчелотті вже мав розмову із Куртуа, у якій розповів Тібо про його роль у команді у фіналі поточного сезону-2023/2024. Італійський наставник Реала розраховує закінчити цей сезон із Луніним у воротах.
Куртуа ж буде підтягувати форму. Анчелотті сподівається, що Лунін допоможе команді у вирішальних поєдинках сезону, як у Ла Лізі, так і в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що у півфіналі ЛЧ Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.
Щодо ситуації "галактікос" у чемпіонаті, то після 32-х турів мадридський гранд йде лідером турнірної таблиці Ла Ліги, набравши вже 81 бал. Відрив від Барселони після перемоги над каталонцями в Ель Класіко (3:2) складає вже 11 очок.
Попереду у Реала ще 6 матчів в іспанській першості та щонайменше два півфінальні поєдинки у рамках Ліги чемпіонів.
Вражаючий сезон для Луніна у Реалі
- Андрій Лунін дочекався свого шансу у Реалі та сповна використовує його.
- У поточному сезоні-2023/2024 український голкіпер провів за мадридців вже 28 матчів, у яких пропустив 28 голів та відіграв 12 поєдинків на нуль.
- Загалом у футболці мадридського клубу провів 45 зустрічей.
- Лунін провів неймовірний матч-відповідь ЛЧ проти МанСіті, у якому потягнув два пенальті у післяматчевій серії. Після чого заговорили, що Реал продовжить контракт зі українцем.