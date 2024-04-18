УЄФА слід брати приклад: Лунін потрапив одразу у дві команди тижня Ліги чемпіонів

Андрій Лунін допоміг мадридському Реалу вийти у півфінал Ліги чемпіонів-2023/2024. У чвертьфіналі "вершкові" обіграли Манчестер Сіті.

У першому матчі команди зіграли внічию 3:3. Натомість другий поєдинок закінчився аж після серії пенальті. Основний та додатковий час закінчився мировою 1:1 (Родріго та Кевін Де Брюйне), пише 24 Канал.

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Експерти відзначили Луніна

Тому на команди чекала серія 11-метрових, де Андрій Лунін вкотре довів, чому його називають "маестро пенальті". Українець потягнув удари Сілви та Ковачича. Натомість Едерсон впорався лише із першим 11-метровим Реала, яке не зміг реалізувати Модрич.

У підсумку – 3:4 на користь мадридського клубу.

MVP матчу став півзахисник Реала Федеріко Вальверде. Дивний вибір від УЄФА. Натомість гру Луніна високо оцінили авторитетні статистичні портали, які включили Андрія у команду тижня Ліги чемпіонів.

WhoScored дав найвищу оцінку українцю серед усіх гравців, які потрапили у команду тижня ЛЧ – 9,50. Також туди увійшов його одноклубник та за сумісництвом захисник Реала Начо – 7,17.

Найбільше у цій збірній представників дортмундської Боруссії, яка доволі несподівано пройшла мадридське Атлетіко – аж чотири.



Команди тижня Ліги чемпіонів від WhoScored / Фото статистичного порталу

Інший статистичний портал SofaScore теж найвищим балом оцінив перфоменс Луніна – 9,7. Андрій став єдиним футболістом Реала у цій команді тижня.



Лунін – у команді тижня ЛЧ від SofaScore / Фото статистичного порталу

Нагадаємо, що для Луніна ця гра стала 27-ю у поточному сезоні, у яких він пропустив 23 голи та відіграв 12 матчів на нуль.

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