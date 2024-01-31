Чи зіграє Лунін в старті: Анчелотті обрав голкіпера на матч Ла Ліги з Хетафе

У четвер, 1 лютого, відбудеться пропущений матч 20-го туру чемпіонату Іспанії. Мадридський Реал на виїзді зустрінеться з Хетафе.

Українських любителів футболу в першу чергу цікавить, чи зіграє у воротах "вершкових" Андрій Лунін. 24-річний голкіпер отримав травму наприкінці поєдинку з Лас-Пальмасом (2:1), а тому його участь була під питанням.

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Тренерський штаб Реала довіряє Луніну

За інформацією іспанських ЗМІ, у виїзному матчі проти Хетафе знову гратиме Андрій Лунін, а не Кепа Аррісабалага. Про це повідомляють кілька джерел, які спеціалізуються на новинах про мадридський Реал.

Син та асистент головного тренера "королівського клубу" Карло Анчелотті Давіде також більше довіряє українському голкіперу. Раніше "Папа Карло" остаточно обрав основного голкіпера команди до повернення Тібо Куртуа.

У поточному сезоні Андрій Лунін зіграв 13 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 12 голів. Українець п'ять поєдинків відіграв на "нуль". Невдалим для Андрія можна назвати кубкову зустріч проти мадридського Атлетіко (2:4). Тоді воротар "вершкових" пропустив 4 м'ячі, через що його команда вилетіла з турніру.

Після матчу Лунін отримав велику кількість критики на свою адресу, в тому числі від президента клубу Флорентіно Переса. Проте згодом здоровий глузд переміг емоції й українець знову потрапив до стартового складу команди.

Матч 20-го туру Ла Ліги Хетафе – Реал відбудеться 1 лютого на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.