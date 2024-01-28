"Королівський клуб" у матчі 22-го туру не без пригод переміг на виїзді Лас-Пальмас з рахунком 2:1. Весь поєдинок у воротах "вершкових" відіграв українець Андрій Лунін.

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Лунін виграв конкуренцію у Кепи

Пропри пропущений гол на початку другого тайму, воротар збірної України надійно зіграв поєдинок. Він кілька разів рятував команду від голів та навіть догравав зустріч з болючою травмою.

За інформацією іспанських видань, надійність українця переконала Карло Анчелотті призначити Луніна основним голкіпером команди до повернення Куртуа. Про своє рішення тренер повідомив Кепі Аррісабалазі.

На думку тренерського штабу, іспанський голкіпер програв конкуренцію Луніну та не виправдав сподівання. Кепа мав достатньо можливостей, щоб продемонструвати свою незамінність, але систематичні помилки поставили хрест на перспективах Аррісабалаги у Реалі.

Лунін чекав свого шансу