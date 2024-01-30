Один з найкращих голкіперів світу Тібо Куртуа отримав важку травму ще у серпні минулого року. Лікарі прогнозували, що 31-річний бельгієць не встигне відновитися до завершення сезону.

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Куртуа близький до повернення

Травма Куртуа відкрила вікно можливостей для Андрія Луніна, який нарешті отримав достатньо ігрової практики та виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. Майстерність та професіоналізм українця вразили Карло Анчелотті, який поставив крапку у питанні першого номера до кінця сезону.

Однак на горизонті з'явилася нова проблема для Луніна. Тібо Куртуа успішно відновлюється після розриву хрестоподібних зв'язок.

За повідомленням іспанських ЗМІ, бельгієць на тренуваннях вже працює з м'ячем. Якщо динаміка збережеться, тоді Куртуа може повернутися на поле у квітні.

Таким чином, Тібо матиме змогу зіграти у чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів, якщо Реал туди потрапить.

До слова. У нинішньому сезоні Тібо Куртуа ще жодного разу не виходив на поле. Натомість іспанець Кепа Аррісабалага зіграв 18 матчів (пропустив 18 м'ячів), а Андрій Лунін – 13 (12 пропущених м'ячів).