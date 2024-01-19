Атлетіко – Реал 4:2

Голи: Ліно, 39, Мората, 57, Грізманн, 100, Рікельме, 119 – Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82.

В Іспанії підійшла до завершення стадія 1/8 фіналу Кубка 2023-2024. На вечір четверга був винесений центральний матч стадії, в якому Атлетіко приймав Реал, пише 24 канал.

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Лунін знову в старті

Після успішної гри у фіналі Суперкубка Карло Анчелотті довірив місце у воротах Андрію Луніну. Українець у битві з Барселоною виконав аж п'ять сейвів.

Втім у мадридському дербі фортуна відвернулась від Андрія. Окрім власної невпевненої гри, захист також підставляв українця, що вилилось у два голи Атлетіко.

Рюдігер підставив Андрія

Перед перервою рахунок відкрив Ліно, якого після навісу Рюдігер вивів сам-на-сам із Луніним. Самуел скористався обрізкою Антоніо та в ближньому бою переграв українця.

А в середині другого тайму Рюдігер знову не порозумівся із Луніним при подачі з флангу. У підсумку Андрій вибив м'яч у німця і від того снаряд відскочив до Морати. Ексгравцю Реала залишалось лише вразити порожні ворота своєї колишньої команди.

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Загалом же "бланкос" не виглядали краще за Атлетіко, а у необхідні моменти господарів рятував Ян Облак. Втім в самому кінці першого тайму і словенець схибив, зрізавши м'яч у власні ворота.

Вбивчі екстратайми

Все ж Реал зумів зрівняти рахунок під кінець гри. Після навісу від Беллінгема головою точно пробив Хоселу. Цей м'яч перевів гру в екстратайми, але там Атлетіко все ж вирвав перемогу.

Грізманн красиво прорвався з флангу та з гострого кута точно пробив над Луніним. А під завісу гри в контратаці гостей добив Рікельме, забивши четвертий м'яч.

Що ж стосується Андрія, то окрім чотирьох пропущених м'ячів українець здійснив аж вісім сейвів, тому без нього гра могла завершитись ще в основний час. Втім зрештою і це не допомогло здолати Атлетіко. Чинний переможець Кубка завершив свої виступи.

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Всі учасники 1/4 фіналу Кубка Іспанії: