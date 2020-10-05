"Зоря" може підсилитись гравцем збірної України перед матчами у Лізі Європи
Захисник "Динамо" та збірної України Артем Шабанов близький до трансферу у інший український клуб. Ним серйозно зацікавилась луганська "Зоря"
Захисник киян потрапив у "око" босам луганського клубу. Про можливий трансфер повідомляє Meta-ratings.
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Підсилення перед єврокубками
Сторони вже начебто вступили у перемовини щодо трансферу футболіста. Наразі невідомо, чи йде мова про трансфер чи орендну угоду. Ймовірність того, що гравець перебереться у розташування "Зорі" є дуже високою.
Раніше повідомлялось, що Шабанов програє конкуренцію за місце в основі всім цим гравцям. Тому наставники не виключають, що Шабанов може перейти у інший клуб на правах оренди.
Футболіст ще влітку міг покинути Київ. Захисник повинен був покинути клуб через певні ігрові причини, проте залишився через велику кількість травм одноклубників.
У поточному сезоні 28-річний Шабанов ще не зіграв жодної хвилини.
Кар'єра Шабанова: головне
- Шабанов – вихованець київського "Динамо", але згодом перейшов у структуру "Арсенала". Дебютував в УПЛ у 2013 році.
- У січні 2014 підписав контракт із клубом "Волинь". Влітку того ж року став ключовим гравцем захисної ланки команди. Наприкінці травня 2016 року залишив луцький клуб, але згодом наприкінці липня того ж року повернувся до "Волині".
- Взимку у сезоні-2016/17 Шабанов покинув Луцьк та перейшов у львівські "Карпати", але довго у місті Лева не затримався та вже наприкінці січня 2017 року підписав контракт зі "Сталлю". По завершенні сезону став гравцем донецького "Олімпіка".
- У січні 2018 року підписав чотирирічний контракт з київським "Динамо", а вже влітку того ж року виграв у складі клубу свій перший трофей – Суперкубок України. З сезону-2019/20 став основним захисником киян.
- У листопаді 2017 року вперше зіграв за головну команду країни.