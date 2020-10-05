Захисник "Динамо" та збірної України Артем Шабанов близький до трансферу у інший український клуб. Ним серйозно зацікавилась луганська "Зоря"

Захисник киян потрапив у "око" босам луганського клубу. Про можливий трансфер повідомляє Meta-ratings.

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Сторони вже начебто вступили у перемовини щодо трансферу футболіста. Наразі невідомо, чи йде мова про трансфер чи орендну угоду. Ймовірність того, що гравець перебереться у розташування "Зорі" є дуже високою.

Раніше повідомлялось, що Шабанов програє конкуренцію за місце в основі всім цим гравцям. Тому наставники не виключають, що Шабанов може перейти у інший клуб на правах оренди.

Футболіст ще влітку міг покинути Київ. Захисник повинен був покинути клуб через певні ігрові причини, проте залишився через велику кількість травм одноклубників.

У поточному сезоні 28-річний Шабанов ще не зіграв жодної хвилини.

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