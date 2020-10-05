Журналіст Ігор Циганик заявив, що "Динамо" все ж підпише опорного півзахисника "Брайтона" Тудора Белуце.

Про це він розповів у ефірі на YouTube-каналі Football Hub.

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Я спілкувався з Ігорем Суркісом і він підтвердив, що київське "Динамо" бере Белуце і ймовірно він поповнить склад клубу для ротації на чемпіонат України і Лігу чемпіонів.

Навіщо беруть Белуце? Його беруть в оренду з правом викупу і буде шанс переглянути цього футболіста, щоб зрозуміти його потрібність для "Динамо", – розповів Циганик.

Раніше президент "Динамо" розповідав, що ідея запросити 21-річного Тудора Белуце належить головному тренеру киян Мірчі Луческу, який бажає за допомогою свого співвітчизника зміцнити склад команди під Лігу чемпіонів.

Трансферне вікно для "Динамо"

Таким чином, в нинішнє трансферне вікно, яке змістилося в термінах через пандемію, "Динамо" купило лише одного футбоілста – Володимира Костевича.

Також "Динамо" орендувало Белуце і повернуло з оренди в інших клубах Жерсона Родрігеса, Владислава Супряги, Олександра Тимчика та Богдана Лєднєва.